Roma - Washington avvia missione per sbloccare traffico nello Stretto di Hormuz mentre Teheran avverte su possibili attacchi e tensioni crescono con impatti globali rilevanti L’annuncio del presidente Donald Trump segna un nuovo punto di svolta nella crisi mediorientale. Gli Stati Uniti hanno dato il via all’operazione Project Freedom, con l’obiettivo dichiarato di ripristinare la libertà di navigazione nello strategico Stretto di Hormuz, crocevia fondamentale per il commercio energetico globale. Secondo il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom), la missione avrà carattere difensivo e prevede un imponente dispiegamento di forze: cacciatorpediniere lanciamissili, oltre 100 velivoli tra aria e mare, sistemi senza pilota e circa 15.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Hormuz sull’orlo dello scontro: Trump avvia Project Freedom tra minacce iraniane crescenti

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