Hantavirus cos’è come si contrae che malattia può dare

Recentemente, si sono verificati tre decessi a bordo di una nave da crociera nell’Oceano Atlantico, con le autorità sanitarie che hanno indicato un possibile collegamento con l’Hantavirus. Questo virus si trasmette principalmente attraverso il contatto con escrementi, urine o saliva di roditori infetti, e può causare malattie respiratorie gravi. La notizia ha suscitato preoccupazioni sulla diffusione di questa infezione in ambienti chiusi e affollati.

Le cronache parlano di tre decessi registrati su una nave da crociera in navigazione nell’Oceano Atlantico. Sulla nave è già stato ufficialmente registrato un caso di infezione da Hantavirus e ci sono forti sospetti per altri cinque casi. In tutto ci sarebbero almeno 6 persone colpite con appunto tre morti, oltre ad altri cinque casi sospetti. All’origine della situazione ci sarebbero appunto infezioni da Hantavirus, con sintomi polmonari potenzialmente letali. Questa patologia è stata ufficialmente riconosciuta agli inizi degli anni 90 del secolo scorso e può essere trasmessa dai roditori, sia pure se di diversi tipi. Cos’è l’Hantavirus e come si trasmette.🔗 Leggi su Dilei.it

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Le tre persone morte per una sospetta infezione da hantavirus su una nave da crociera x.com