La Procura di Trani ha avviato un’indagine relativa al concerto del Jova Beach Party del 21 luglio 2022, svoltosi sulla spiaggia di Ponente a Barletta. La decisione arriva dopo che sono state segnalate danni all’area, con alcuni testimoni che hanno riferito di aver assistito a danni alla spiaggia durante l’evento. La procura ha disposto accertamenti per verificare eventuali responsabilità legali.

La Procura di Trani ha aperto un’indagine sul concerto del Jova Beach Party 2022, tenutosi il 21 luglio 2022 sul lungomare di Ponente a Barletta. Al centro dell’inchiesta ci sono presunti interventi sull’arenile che avrebbero modificato una vasta area sottoposta a vincolo paesaggistico. Secondo gli inquirenti, per allestire il concerto – che aveva richiamato circa 30mila spettatori – sarebbero stati alterati circa 16mila metri quadrati di spiaggia. Un intervento ritenuto potenzialmente dannoso per l’equilibrio ambientale della zona costiera. Le ipotesi di reato formulate riguardano inquinamento ambientale colposo, abuso edilizio in area protetta e falso ideologico.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ha distrutto la spiaggia”. Jova Beach Party, la notizia è appena arrivata: la decisione

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La procura di Trani sta indagando su tre persone coinvolte nell’organizzazione del Jova Beach Party di Barletta del 2022 x.com