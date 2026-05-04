Un noto cantautore ha recentemente sorpreso tutti dichiarando di apprezzare programmi televisivi come il Grande Fratello e Temptation Island, lasciando da parte le sue posizioni passate di impegno e barricate. La sua uscita pubblica si inserisce in un momento di delusione e di stanchezza, segnando una svolta rispetto alle sue precedenti dichiarazioni. La notizia ha attirato l’attenzione di molti, considerando la sua figura di riferimento nel panorama musicale italiano.

Chi se lo sarebbe mai aspettato. Ma tant’è: il mitico cantautore, oggi deluso e provato, si arrende alla tv dei reality: e dall’impegno al divano del Grande Fratello è un attimo. Intervenuto ai Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia per l’incontro “ Canterò soltanto il tempo ”, parlando della mostra a lui dedicata, della malattia che lo ha colpito, e del suo sguardo sulla musica di oggi, il prof della canzone d’autore lancia una rivelazione che lascia a dir poco stupiti, e traccia un bilancio amaro e ironico della sua quotidianità odierna. Guccini, la resa dopo tanto impegno. Lui, che per decenni è stato l’oracolo in velluto della sinistra intellettuale.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Guccini spiazza tutti, eskimo addio: mi piacciono il Grande Fratello e Temptation Island. Bye bye barricate e impegno…

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