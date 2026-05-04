Grande Fratello Tommaso Franchi e Maria Vittoria Minghetti si sono lasciati

Tommaso Franchi ha annunciato di aver interrotto la relazione con Maria Vittoria Minghetti, definendo la fine della storia come una questione di compromessi e circostanze. La coppia si era incontrata all’interno del reality show e aveva condiviso diversi momenti pubblici prima di decidere di separarsi. La notizia è stata comunicata tramite dichiarazioni dirette di Franchi, senza ulteriori dettagli sui motivi della rottura.

"È stata una questione di compromessi, di cose. succede" così Tommaso Franchi spiega la rottura con Maria Vittoria Minghetti. La relazione tra i due era nata all'interno della Casa del Grande Fratello Una relazione nata dentro la Casa delGrande Fratelloe terminata dopo circa un anno. Quella traTommaso Franchi e Maria Vittoria Minghetti è stata una storia intensa ma oggi finita e a confermarlo è stato proprio il ragazzo. Erano mesi che circolavano indiscrezioni e sospetti circa la possibile rottura tra i due ma finora non c’era stata nessuna dichiarazione da parte dei diretti interessati. A parlare della fine della storia è stato Tommaso Franchi, che sceglie di rompere il silenzio.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Grande Fratello, Tommaso Franchi e Maria Vittoria Minghetti si sono lasciati Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti si sono lasciati: la loro storia era sbocciata al GF Notizie correlate Leggi anche: Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti si sono lasciati, lui: “Non c’è stato un tradimento” Grande Fratello: Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti in crisi? Lei intervieneNelle ultime settimane i follower della coppia nata al Grande Fratello hanno notato un raffreddamento nel rapporto. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Grande fratello, Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti di nuovo insieme? La segnalazione; Grande fratello Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti di nuovo insieme? La segnalazione; Tommaso Franchi, rotto il silenzio sulla rottura con Mariavittoria Minghetti: le parole; Tommaso Franchi rotto il silenzio sulla rottura con Mariavittoria Minghetti | le parole. Grande Fratello: Tommaso Franchi smentisce i tradimenti e rompe il silenzio su MariavittoriaTommaso Franchi rompe il silenzio sulla fine della relazione con Mariavittoria Minghetti nata al Grande Fratello. L’ex gieffino smentisce i presunti tradimenti e racconta come è avvenuta davvero la se ... movieplayer.it Tommaso Franchi ufficializza la separazione definitiva da MariaVittoria MinghettiRottura confermata tra Tommaso Franchi e MariaVittoria Minghetti Chi: l’ex coppia del Grande Fratello 2024/2025, Tommaso Franchi e MariaVittoria Mingh ... assodigitale.it Tommaso Franchi conferma la rottura con Mariavittoria Minghetti. I due si erano conosciuti nella casa del Grande Fratello. L'annuncio sui social, le parole di lui - facebook.com facebook A grande richiesta, solo per voi: la soap turca firmata dai nostri VIP… Baclava GF #GFVipLateShow #GFVIP x.com