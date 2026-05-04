Gorima il sogno della Serie B è alla portata | travolto il Santeramo ora la finale

Il Gorima Trepuzzi Rugby ha vinto la partita contro il Santeramo, portandosi così in finale. La squadra salentina ha ottenuto una vittoria importante nel campionato di rugby. La partita si è svolta a Trepuzzi, e il risultato ha permesso alla squadra di avanzare verso la fase conclusiva del torneo. La sfida tra le due formazioni ha segnato un momento significativo per il club locale.

TREPUZZI – Il rugby salentino celebra un traguardo di grande prestigio grazie alla straordinaria prova di forza del Gorima Trepuzzi Rugby. Con una prestazione maiuscola davanti al proprio pubblico, la formazione giallorossa ha centrato l’obiettivo stagionale più ambito, staccando ufficialmente il.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Cadi Futura: 9 vittorie su 11, il sogno Serie A è a portata di manoIl presidente Nino Mallamaci ha lanciato un messaggio di fiducia alla città e alla squadra Cadi Antincendi Futura, affermando che il gruppo sportivo... Ascoli, sfuma il sogno della promozione diretta: ora i playoff per continuare a sperare nella serie BCampobasso, 26 aprile 2026 – L'Ascoli cade 1-0 a Campobasso e non riesce a riconquistare direttamente la serie B, ma potrà farlo attraverso i...