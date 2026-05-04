Giuseppe Tecce premiato in Germania al Book Festival di Colonia

Un autore italiano ha ricevuto un premio al Book Festival di Colonia, in Germania. La premiazione si è svolta durante l'evento dedicato alla narrativa contemporanea, che ha visto partecipanti da diverse parti del mondo. L’autore ha ottenuto il riconoscimento per il suo ultimo libro, che ha attirato l’attenzione della giuria internazionale. La manifestazione ha accolto scrittori, editori e lettori interessati alle novità nel panorama letterario globale.

Tempo di lettura: 2 minuti Un riconoscimento internazionale per la narrativa italiana contemporanea arriva dalla Germania, dove lo scrittore Giuseppe Tecce è stato insignito del prestigioso Book Verlag Award nell’ambito del Book Festival Köln presso Mondo Aperto, evento che ogni anno riunisce autori, editori e operatori culturali da diversi Paesi europei. Il premio, conferito dalla casa editrice Book Verlag in collaborazione con il circuito culturale “Mondo Aperto”, celebra opere e autori capaci di raccontare il presente con uno sguardo fortemente radicato nel territorio, valorizzando l’identità e la memoria attraverso una visione narrativa....🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giuseppe Tecce premiato in Germania al Book Festival di Colonia Notizie correlate Leggi anche: Yakusho Koji sarà premiato al Far East Film Festival con il premio alla carriera “Il padre degli usignoli”. Il libro di Lucrezia Lombardo premiato al Festival del PollinoSabato 28 febbraio, alle 18:00, presso la libreria Edison Book Store di Arezzo (piazza Risorgimento 31), si terrà la presentazione della raccolta...