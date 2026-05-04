Sky Sport propone un’estate ricca di eventi per i propri abbonati, con la trasmissione di partite dagli Internazionali di Roma e Wimbledon, oltre a numerosi eventi europei e competizioni multisport. La piattaforma continua a offrire una vasta gamma di contenuti sportivi, garantendo copertura completa di diversi sport e tornei durante la stagione estiva. La programmazione include anche appuntamenti di rilevanza internazionale, pensati per gli appassionati di sport di ogni genere.

Dagli Internazionali di Roma a Wimbledon, la visione Sky tra tennis, eventi europei e copertura multisport. Sullo sfondo suggestivo del Foro Italico, dove il marmo incontra l'argilla rossa e la storia dello sport si intreccia con il presente, Giuseppe De Bellis, Executive Vice President di Sky Sport, delinea i contorni di quella che si preannuncia come una stagione senza precedenti. Non è solo una questione di palinsesti, ma di una narrazione corale che mira a trasformare i prossimi mesi in un’unica, lunghissima notte magica per lo sport italiano. In questa intervista, De Bellis spiega la visione che anima la Casa dello Sport e svela i numeri di un impegno produttivo imponente.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Giuseppe De Bellis: «Sky Sport, una estate totale per i nostri abbonati»

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