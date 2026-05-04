Giovedì letterari a maggio appuntamento con i gialli | primo incontro con Marco Paracchini
Giovedì letterari di maggio si concentrano sui romanzi gialli, con il primo incontro che vedrà protagonista l'autore Marco Paracchini. Questa iniziativa si inserisce nell'anno che segna il cinquantesimo anniversario della morte di Agatha Christie, autrice di riferimento nel genere. Durante l'evento, saranno presentati alcuni dei suoi lavori più noti e analizzati i temi ricorrenti nel giallo classico. L'appuntamento si svolge in una location dedicata alla cultura letteraria.
Nell'anno del 50esimo anniversario della morte di Agatha Christie i Giovedì letterari dedicano il mese di maggio alla letteratura gialla. Si parte giovedì 7 maggio alle 18 in Biblioteca Negroni, corso Cavallotti 6, con un incontro con Marco Paracchini, a partire dal romanzo "Fino all'ultima.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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