Domani all’ospedale del Valdarno si svolge la celebrazione della Giornata mondiale dell’igiene delle mani, un’occasione per sensibilizzare sull’importanza di pratiche corrette di lavaggio delle mani. L’evento mira a offrire informazioni e dimostrazioni pratiche su come mantenere una corretta igiene delle mani, contribuendo così a ridurre il rischio di infezioni nelle strutture sanitarie e tra i pazienti.

Arezzo, 4 maggio 2026 – è possibile imparare a lavarsi bene le mani per prevenire le infezioni. Dalle 10 alle 12 sarà possibile ricevere consigli e indicazioni sui comportamenti corretti grazie all’aiuto degli operatori sanitari Tutte le persone che domani attraverseranno l’atrio d’ingresso dell ’ospedale della Gruccia potranno misurare l’efficacia con la quale ogni giorno igienizzano le proprie mani e potranno ricevere consigli e indicazioni utili per una pulizia ottimale. Nella giornata mondiale dell’igiene delle mani, infatti, il personale sanitario ha predisposto una postazione che sarà collocata vicino al bancone dell’accoglienza, facilmente accessibile e visibile.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giornata mondiale dell’igiene delle mani: domani all’ospedale del Valdarno

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