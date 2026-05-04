Giornata dei giornalisti uccisi l' idea nata da un cronista palermitano diventa legge | Iniziativa di grande valore civile

Nella giornata dedicata ai giornalisti uccisi durante il lavoro, si ricorda la loro memoria con una cerimonia ufficiale. La legge, approvata dal Parlamento su iniziativa di un deputato di Forza Italia, istituisce questa ricorrenza a livello nazionale. La proposta nasce da un cronista di Palermo e ha ricevuto il via libera definitivo nei giorni scorsi. La giornata rappresenta un momento di riflessione e ricordo per chi ha perso la vita nel corso della professione.

Ieri è stata celebrata la Giornata nazionale dei giornalisti uccisi nello svolgimento della loro professione, istituita con una legge approvata nei giorni scorsi dal Parlamento su proposta del deputato di Forza Italia Paolo Emilio Russo. È la naturale prosecuzione della Giornata nazionale della.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate La Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi è legge, si celebrerà il 3 maggioAGI - Il Senato ha approvato all’unanimità, in via definitiva, il disegno di legge che istituisce per il 3 maggio la Giornata nazionale in memoria... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La Giornata in memoria dei giornalisti uccisi è legge. Costante: Restiamo in attesa dell'equo compenso - FNSI; Giornata dei giornalisti uccisi, l'idea nata da un cronista palermitano diventa legge: Iniziativa di grande valore civile; La Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi è legge, si celebrerà il 3 maggio; Il 3 maggio Giornata in memoria dei giornalisti uccisi a causa del loro lavoro, via libera anche in Senato. Istituita la giornata per i giornalisti uccisi: la data in cui saranno ricordatiApprovata all’unanimità con l’ok del Senato la legge che indica nel 3 maggio la giornata per i giornalisti uccisi in servizio ... ilgiornale.it Stampa, Governo, istituita la Giornata in memoria dei giornalisti uccisi. Con il voto unanime del Senato è stato approvato il provvedimento che rende omaggio ai giornalisti che hanno pagato la libertà di stampa sulla loro pelle In una nota il Governo esprime grande sodd ... varesepress.info Sindrome di Sjögren, iniziativa a Salerno il 9 maggio. Il punto con il dott. Giovanni D’Angelo - facebook.com facebook