Giornale radio del pomeriggio lunedì 30 marzo
Nel pomeriggio di lunedì 30 marzo, il GR di LaPresse ha fornito un aggiornamento completo sulle principali notizie del giorno. La trasmissione ha trattato vari argomenti, offrendo dettagli sulle ultime novità e sugli eventi più rilevanti accaduti nelle ultime ore. La puntata ha incluso anche aggiornamenti su questioni legali e sviluppi politici, senza approfondimenti o commenti personali.
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