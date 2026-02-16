Giornale radio del mattino lunedì 16 febbraio

Il giornale radio del mattino di lunedì 16 febbraio si apre con la notizia di un blackout improvviso che ha colpito diverse zone della città, causato da un guasto alla rete elettrica. La mancanza di corrente ha lasciato senza luce negozi, abitazioni e alcune fermate dei mezzi pubblici, creando disagi nelle prime ore della giornata.

