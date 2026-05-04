Giochi della chimica Alessandro Rosati conquista l’Umbria | ora la fase nazionale

Un giovane studente del liceo classico Tacito di Terni ha ottenuto il primo posto nella fase regionale dei giochi della chimica 2026 in Umbria. Nato nel 2010 e residente a San Gemini, è il maggiore di tre fratelli e ha superato con successo la competizione locale, qualificandosi per la fase nazionale. La sua vittoria consente di accedere alla fase successiva della competizione a livello nazionale.

Uno studente di San Gemini si è classificato primo in Umbria ai giochi della chimica 2026. Si tratta di Alessandro Rosati: nato nel 2010 e studente del liceo classico Tacito di Terni, è il maggiore di tre fratelli e si è qualificato primo alla fase regionale dei giochi della chimica 2026.I giochi.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate VIDEO | Ex Chimica Arenella, parte la seconda fase del progetto: "Della bonifica si occuperà il vincitore"Lo ha detto il sindaco Roberto Lagalla, rispondendo ai cronisti sulle condizioni attuali dell’area, a margine della presentazione del nuovo step... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Giochi della chimica, Alessandro Rosati conquista l’Umbria: ora la fase nazionale; L'ITIS Delpozzo di Cuneo domina i Giochi della Chimica 2026: è la prima scuola del Piemonte; Senorbì, la carriera di Italo Antico raccontata in un libro; Fondazione Teatro Pirandello, Alessandra Fiaccabrino nuovo direttore generale. Giochi della Chimica 2026, da San Donato di Lecce un concorrente meritevoleLe congratulazioni del sindaco di San Donato di Lecce Alessandro Quarta per uno studente modello per i Giochi della Chimica 2026 ... corrieresalentino.it Barcellona: Successo per gli studenti dell’ IIS Medi ai Giochi della Chimica 2025/26Il 28 marzo 2026, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Messina – Polo Papardo, si è svolta la Finale ... 98zero.com Nuovi Giochi della Gioventù – Fase Provinciale a Corridonia L’8 maggio lo stadio Martini di Corridonia ospiterà la fase provinciale dei Nuovi Giochi della Gioventù, dedicata alle classi quarte e quinte della scuola primaria. L’evento, organizzato dall’Ufficio Scol - facebook.com facebook