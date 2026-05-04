Giarre il Santuario della Strada inaugura il Giubileo col Vescovo

A Giarre si è svolta l'inaugurazione del Giubileo presso il Santuario della Strada, alla presenza del Vescovo. L'evento ha dato il via a un percorso che si estenderà fino al 2027, coinvolgendo la comunità locale. Durante la cerimonia, sono stati annunciati alcuni eventi speciali che collegheranno la devozione alla Madonna con la figura di Sant’Isidoro Agricola. La città si prepara a un periodo di celebrazioni e momenti di spiritualità.

? Cosa scoprirai Come cambierà il volto di Giarre con questo percorso fino al 2027?. Quali eventi speciali uniranno la Madonna alla figura di Sant’Isidoro Agricola?. Perché il Santuario è diventato un polo religioso fondamentale nel 2002?. Dove si svolgeranno i pellegrinaggi per ottenere l'indulgenza plenaria?.? In Breve Inaugurazione l'8 maggio, festa della Madonna il 10 e Ottava il 17 maggio.. Il percorso spirituale del Santuario durerà fino all'anno 2027.. Don Rosario Raciti coordina i pellegrinaggi per l'ottenimento dell'indulgenza plenaria.. Il Santuario celebra venticinque anni dallo status diocesano ottenuto nel 2002.. L’8 maggio alle ore 18.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giarre, il Santuario della Strada inaugura il Giubileo col Vescovo Notizie correlate Loftie inaugura il Calm Café presso Versatile: un santuario pubblico rigenerativo durante la Biennale d’Arte di VeneziaCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE VENEZIA, Italia, 24 aprile 2026 /PRNewswire/ — Durante una delle settimane più vivaci (e impegnative) del... Montevergine, riapre la strada di collegamento con il SantuarioTempo di lettura: 3 minuti È stata riaperta questa mattina la strada di collegamento con il Santuario di Montevergine (che parte dal comune di... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Giarre, al via il Giubileo del santuario di Santa Maria della Strada. Montevergine, riaperta la strada per il Santuario per passaggio dei mezzi di soccorsoÈ stata riaperto il tratto interrotto della strada che, da Summonte, conduce al Santuario di Montevergine; i lavori per garantire il passaggio dei mezzi di soccorso in occasione delle festività ... fanpage.it Maltempo, frana sulla strada per il Santuario di Montevergine in IrpiniaIl maltempo in Irpinia ha portato al cedimento di una parte della strada che porta al Santuario di Montevergine: una frana, nel territorio del comune di Ospedaletto d'Alpinolo, ha portato ... fanpage.it