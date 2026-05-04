Durante una puntata televisiva, un concorrente ha fatto una battuta sulla bava di lumaca rivolta a un altro partecipante. In risposta, uno dei protagonisti ha chiesto di essere travolto dalla sostanza, ricevendo una proposta che ha suscitato attenzione tra il pubblico. Nel corso della trasmissione, una concorrente si è aggiudicata un montepremi di 60mila euro, mentre si sono susseguite le reazioni del conduttore a questa scena particolare.

? Cosa scoprirai Come ha reagito Gerry Scotti alla proposta della bava di lumaca?. Chi è la concorrente che ha vinto 60mila euro in studio?. Perché la durata del programma è stata ridotta per Amici?. Cosa ha indossato Samira Lui per la puntata speciale di sabato?.? In Breve Samira Lui ha sfoggiato un elegante tubino nero con maniche in pizzo.. I Fortuna Five hanno accompagnato i conduttori con il brano Happy Together.. Valentina ha affrontato i tabelloni nonostante la sfortuna nel bottino finale.. Silvia ha vinto 60mila euro totali grazie a un premio di 20mila euro.. Sabato 2 maggio 2026, la puntata speciale di La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha protagonisti Tommaso, Valentina e Silvia in un gioco caratterizzato da momenti di forte ironia e vincite inaspettate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gerry Scotti travolto dalla bava di lumaca: la battuta a Silvia

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La valletta di Gerry Scotti e la sua intervista a Verissimo - facebook.com facebook