Genitori galeotti finti misteri e quel reato di ricchezza | cosa resta del caso Minetti

L'inchiesta pubblicata dal quotidiano si concentra sulla grazia concessa dal Capo dello Stato a una ex consigliera regionale coinvolta in un procedimento giudiziario. La vicenda ha suscitato numerosi approfondimenti e polemiche, con particolare attenzione alle accuse di favoritismi e ai sospetti di irregolarità legate alla decisione. Nel frattempo, si sono susseguite diverse analisi e commenti su quanto accaduto, mentre l’indagine continua a tenere banco nell’ambito delle cronache giudiziarie.

Passano le ore, passano i giorni e l’inchiesta del Fatto Quotidiano sulla grazia concessa dal Presidente della Repubblica a Nicole Minetti si scioglie come neve al sole. Oggi, a Milano, la procuratrice generale Francesca Nanni e il sostituto procuratore Gaetano Brusa faranno il punto della situazione. A breve sono attesi i primi esiti, parziali, degli accertamenti svolti all’estero, in Spagna e in Uruguay, così come richiesto dalla Procura nel supplemento di indagine. Intanto, gran parte delle supposizioni del Fatto sembra sgretolarsi. Ma andiamo con ordine. 1) La famiglia biologica. Nonostante ci sia un documento, datato 19 luglio 2024, con...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Genitori galeotti, finti misteri e quel “reato di ricchezza”: cosa resta del “caso Minetti” Notizie correlate Nicole Minetti, le ombre sull'adozione e i dubbi sui genitori (vivi) del bambino: cosa non torna sul caso della graziaDopo il terremoto sul Quirinale, Nicole Minetti ha respinto le ricostruzioni diffuse dalla stampa sulla grazia concessa dal presidente della... Caso Minetti: l’Interpol scatta per svelare i misteri dell’adozione? Cosa sapere Il procuratore Gaetano Brusa attiva l'Interpol per indagare sull'adozione estera nel caso Minetti.