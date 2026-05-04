Gas in calo | prezzo tutelato a 0,56 € Smc a marzo 2026 PSV scende sotto la media del mese

Il prezzo del gas naturale continua a scendere, con il prezzo tutelato fissato a 0,56 euro per metro cubo a marzo 2026. Nel frattempo, il PSV, il prezzo di riferimento giornaliero, è sceso sotto la media del mese. Oggi, il costo di un metro cubo di gas viene aggiornato quotidianamente, influenzando direttamente le tariffe delle bollette e i costi per i consumatori.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 04 Maggio 2026 è fissato da ARERA in 0,557699 €Smc (valore di marzo 2026). A questo si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano per ogni utente. Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano è fissato dalle varie società e può essere molto diverso a seconda dell’offerta scelta. Prezzo della materia prima in €Smc Tutelato Prezzo definito mensilmente da ARERA Libero Varia da fornitore a fornitore, spesso legato al PSV o fisso per 1224 mesi Il costo del gas per i clienti del servizio di tutela della vulnerabilità.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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