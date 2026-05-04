Un uomo coinvolto in un procedimento giudiziario potrebbe ricevere un risarcimento fino a 4 milioni di euro nel caso di conferma della sua innocenza e di accertamento di un errore giudiziario e di un ingiusto periodo di detenzione. La proposta prevede che la richiesta di revisione del processo venga eventualmente presentata alla Corte d'appello competente. La decisione si baserà sulle verifiche relative alla correttezza del procedimento e alla condotta giudiziaria.

La proposta di revisione processuale dovrà eventualmente essere presentata alla Corte d'appello di Brescia, e sarà presumibilmente sostenuta da un'analoga istanza della Procura di Pavia La nuova ricostruzione del delitto Garlasco elaborata Procura di Pavia, secondo cui a uccidere Chiara Poggi.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, risarcimento fino a 4 mln € per Stasi se innocente e se accertati errore giudiziario e ingiusta detenzione

Garlasco: la difesa di Stasi risponde a Quarto Grado

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