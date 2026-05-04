Garlasco dopo Sempio anche loro! Svolta improvvisa nelle indagini

Nelle ultime ore, le indagini sul delitto di Chiara Poggi hanno subito una svolta con l’ampliamento degli accertamenti da parte della Procura. Dopo aver ascoltato un nuovo sospettato, le autorità stanno approfondendo altri aspetti legati al caso, con l’obiettivo di chiudere le indagini nei prossimi giorni. La procura ha comunicato che le verifiche sono in corso e si sta lavorando per raccogliere tutte le evidenze necessarie.

Nuovi sviluppi nell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, con la Procura che amplia il fronte degli accertamenti in vista della chiusura delle indagini. Oltre alla posizione di Andrea Sempio, gli inquirenti hanno deciso di ascoltare ulteriori testimoni ritenuti rilevanti. La fase investigativa entra così in un momento decisivo, con una serie di audizioni che puntano a definire in modo più preciso il contesto attorno al delitto avvenuto nel 2007. L’obiettivo è consolidare gli elementi raccolti prima della richiesta di eventuale rinvio a giudizio. Secondo quanto riportato dal Tg1, i Carabinieri di Milano hanno notificato gli inviti a comparire a Marco Poggi e alle cugine della vittima, Paola Cappa e Stefania Cappa.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Delitto di Garlasco, foto di Andrea Sempio davanti alla casa di Chiara Poggi: indagano i carabinieri

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