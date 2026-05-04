A Gallarate, un paziente ha subito un intervento innovativo in cui sono state impiantate due protesi contemporaneamente, consentendogli di tornare a camminare. Durante l’operazione, i chirurghi hanno adottato tecniche che hanno permesso di evitare trasfusioni di sangue. Inoltre, l’uso del protocollo fast-track ha contribuito a ridurre i tempi di recupero, facilitando un ritorno più rapido alle normali attività.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i chirurghi a evitare le trasfusioni durante l'operazione?. Perché il protocollo fast-track ha accelerato il recupero del paziente?. Quali criteri hanno permesso di scegliere il paziente per l'intervento simultaneo?. Come è stato possibile camminare già dopo sole 24 ore?.? In Breve Intervento di 140 minuti con protesi totali cementate su entrambi i lati.. Protocollo fast-track permette movimento dopo 24 ore e carico assistito al secondo giorno.. Recupero autonomia camminata raggiunto dopo due mesi di percorso riabilitativo.. Direttore Angelantonio Pascazio conferma efficacia della strategia per pazienti selezionati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gallarate: protesi bilaterale in un unico intervento, torna a camminare

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