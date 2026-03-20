Francia la carica dei politici rieletti a furor di popolo | nonostante processi e condanne precedenti

In Francia, alcuni politici sono stati rieletti nonostante processi e condanne precedenti, tra cui una condanna in prima istanza per appropriazione indebita di fondi pubblici destinati al Parlamento. Questi politici hanno mantenuto il loro incarico, attirando l'attenzione sulla loro popolarità tra gli elettori e sulla complessità delle dinamiche politiche nel paese. La situazione solleva domande sulla percezione della legalità e sulla fiducia nelle istituzioni.

La condanna in prima istanza per appropriazione indebita di fondi pubblici ai danni del Parlamento Ue, non ha impedito a Louis Alliot, vice presidente del Rassemblement National, di candidarsi ed essere rieletto alla poltrona di sindaco di Perpignan (col 50,61%), sin dal primo turno delle comunali di domenica scorsa. Per i giudici di Parigi Louis Alliot – condannato nel 2025 a 18 mesi di prigione, di cui 12 con la condizionale, e tre anni di ineleggibilità – ha partecipato a quel “sistema ben rodato” che avrebbe permesso per anni al partito dell’estrema destra francese, Front National poi Rn, di finanziare con fondi Ue dei falsi assistenti di eurodeputati che in realtà lavoravano per il partito a Parigi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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