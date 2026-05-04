Durante il Fuorisalone 2026, a Palazzo Moscova, si presenta un’installazione che utilizza l’intelligenza artificiale per creare rappresentazioni architettoniche a partire da parole inserite dagli utenti. L’evento esplora come un algoritmo possa tradurre testi in immagini, andando oltre le risposte standard fornite dai sistemi di intelligenza artificiale. L’interattività e la sperimentazione sono al centro di questa mostra, offrendo un’esperienza tra tecnologia e creatività.

? Cosa scoprirai Come può un algoritmo trasformare le tue parole in visioni architettoniche?. Cosa accade quando l'intelligenza artificiale smette di dare risposte preimpostate?. Perché l'opera non prevede istruzioni scritte per i visitatori?. Come influenzerà questo nuovo linguaggio digitale il futuro del design?.? In Breve Installazione Y.O.U. presso Palazzo Moscova nel distretto di Brera dal 20 al 26 aprile 2026.. Collettivo artistico Numero Cromatico gestisce l'interazione tra visitatori e l'oracolo algoritmico.. Simone Masè guida BAT Italia nel sostegno al progetto artistico e tecnologico.. Lancio glo Hilo e versione McLaren Racing in concomitanza con il Fuorisalone.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuorisalone 2026: l’IA diventa un oracolo poetico a Palazzo Moscova

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Y.O.U una installazione, all' interno del palazzo Moscova, che esplora il rapporto tra luce architettura e connessione dando vita ad una esperienza immersiva. Al centro un grande cerchio interattivo che regala una frase adatta alla persona che lo attiva Per - facebook.com facebook