Frosinone tenta estorsione per la restituzione di un cellulare | arrestata una 34enne

A Frosinone, una donna di 34 anni è stata arrestata dalla Polizia di Stato con l'accusa di tentata estorsione e ricettazione. L'intervento si è svolto nella zona bassa della città e ha portato alla misura cautelare. L'episodio riguarda un tentativo di ottenere la restituzione di un cellulare attraverso metodi coercitivi. La donna è stata fermata e portata in commissariato.

La Polizia di Stato ha arrestato a Frosinone una donna di 34 anni con l’accusa di tentata estorsione e ricettazione, al termine di un intervento nella parte bassa del capoluogo.L’operazione è scattata dopo una segnalazione giunta alla sala operativa della Questura. Una pattuglia delle Volanti è.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Chiede soldi per restituire il cellulare rubato al Carnevale di Civita Castellana, arrestata per estorsioneUna donna di 40 anni è stata arrestata per estorsione dai carabinieri di Nepi e del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Civita... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Frosinone, tenta estorsione per la restituzione di un cellulare: arrestata una 34enne; Frosinone – Arrestata una donna per tentata estorsione e ricettazione. Paura per un uomo a Frosinone, aggredito durante un tentativo di rapina: arrestato un 36enneArrestato a Frosinone un 36enne nigeriano per tentata rapina e resistenza dopo un'aggressione e un tentativo di fuga dalla Polizia. virgilio.it Minacce ed estorsione all'avvocato Gabriele Picano, un uomo finisce ai domiciliari con il braccialettoLa Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza del Gip del Tribunale che dispone gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un uomo indagato per stalking ... ilmessaggero.it Salve, vi condivido il sussidio per bambini della nostra diocesi di Frosinone, Veroli, Ferentino. Sul sito anche quello dei ragazzi e adulti. - facebook.com facebook HALF TIME FROSINONE - LAZIO 0-1 x.com