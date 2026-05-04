Formazioni ufficiali Roma Fiorentina | le scelte di Gasperini e Vanoli

Questa sera all’Olimpico si gioca la partita tra Roma e Fiorentina, ultima giornata della 35ª del campionato di Serie A 202526. Le formazioni ufficiali sono state annunciate dai tecnici Gian Piero Gasperini e Paolo Vanoli, che hanno scelto i giocatori da schierare in campo. La gara inizia alle 20 con i fischi d’inizio previsti per questa sera.

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