Alle 20:45 allo Stadio Giovanni Zini si sfidano Cremonese e Fiorentina nel 29° turno di Serie A 202526. Davide Nicola ha scelto i suoi undici titolari per la Cremonese, mentre Paolo Vanoli ha ufficializzato la formazione della Fiorentina. La partita rappresenta un momento cruciale nella lotta per la permanenza nel massimo campionato italiano.

Calciomercato Inter, cambia il futuro di Sommer? Il club prepara una proposta a sorpresa per il portiere! Mercato Napoli, Di Gennaro svela: «Mi aspetto questi colpi per l’anno prossimo». A chi si è riferito Boga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment Lecce, Sticchi Damiani: «Campionato difficile, ma abbiamo chance importanti di salvarci. Sui 118 anni di storia del club.» Infortunio Buksa, c’è lesione! L’esito degli esami strumentali: il comunicato dell’Udinese Caso Pedro Neto, solo un’ammonizione UEFA per la spinta al raccattapalle! Convocati Scozia, le scelte del ct Clarke per le amichevoli pre Mondiali: c’è McTominay? Brasile, oggi le convocazioni di Ancelotti: Neymar divide ancora il dibattito. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Cremonese Fiorentina: le scelte di Nicola e Vanoli

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