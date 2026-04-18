formazioni ufficiali napoli lazio le scelte di conte e sarri per la super sfida di serie a

Le formazioni ufficiali di Napoli e Lazio sono state annunciate in vista della partita valida per la 33ª giornata del campionato di Serie A 202526. La sfida vedrà in campo le scelte dei tecnici Conte e Sarri, che hanno deciso le formazioni titolari per questa attesa gara. Tutti gli occhi sono puntati sui giocatori convocati e sulle strategie messe in atto per questa partita.

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