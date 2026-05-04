A Forlì si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un'auto finita contro un platano, provocando la morte di due giovani donne, di 27 e 23 anni, studentesse universitarie. Le due ragazze sono state estratte dalle lamiere dopo diverse ore di intervento, mentre una terza persona è rimasta gravemente ferita. La città si trova in uno stato di grande shock per quanto accaduto.

Sirin e Caterina avevano 27 e 23 anni: estratte dopo ore dalle lamiere, città sotto shock. Un drammatico incidente stradale a Forlì ha spezzato la vita di due giovani studentesse universitarie. Si chiamavano Sirin Jaziri, 27 anni, e Caterina Romualdi, 23 anni. Una terza ragazza, Angelica Romualdi, è ricoverata in condizioni gravissime. Un impatto devastante che ha sconvolto un’intera comunità. La dinamica: testacoda e impatto violentissimo. L’incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte lungo viale dell’Appennino, a Forlì. Le tre giovani viaggiavano a bordo di una Renault Clio quando, per cause ancora in fase di accertamento, l’auto ha perso il controllo.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Forlì, schianto contro un platano: chi sono le due studentesse morte, sorella gravissima

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