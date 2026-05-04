Follonica Gavorrano ko I minerari vanno ai playout

Il Follonica Gavorrano perde in casa contro il Tau Altopascio per 2-1 e si trova ad affrontare i playout. La squadra si giocherà la salvezza tra le mura amiche contro il Camaiore, dopo aver subito la sconfitta nel match conclusivo di campionato. La partita si è disputata al Malservisi-Matteini, con il risultato che ha determinato la classifica finale.

Niente da fare per il Follonica Gavorrano, che perde al Malservisi-Matteini con il Tau Altopascio per 1-2 e si giocherà la salvezza ai play out tra le mura amiche con il Camaiore. Il Follonica Gavorrano apre subito con un buon fraseggio che porta Bellini al tiro dalla distanza, ma la palla termina altissima. Il Tau invece si vede in avanti al 12’ con Manetti, che in girata impegna Tognetti in tuffo, palla in corner. Tognetti impegnato anche al 14’, quando deve sventare sulla fortuita deviazione di Bernardini verso la sua porta, anche in questo caso palla in angolo. Al 19’ ci provano prima Giordani e poi Rinaldini, entrambi ribattuti dalla difesa ospite.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Follonica Gavorrano ko. I minerari vanno ai playout Notizie correlate L’intervista, parla il portiere del Follonica Gavorrano. Tognetti: "Col Camaiore una grande partita»SERIE D Nel ritorno alla vittoria del Follonica Gavorrano sul Camaiore ci sono anche le mani del portiere classe 2005 Laerte Tognetti. La sfida contro il Follonica Gavorrano. Il San Donato non si fa male. L’incornata di Mignani vale l’1-1FOLLONICA GAVORRANO 1 SAN DONATO TAVARNELLE 1 FOLLONICA GAVORRANO: Poggiolini, Bernardini, Bellini, Marino, Iacoponi (32’ st Biagetti), Fremura,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Castiglione ko, al Follonica Gavorrano il primo atto della Coppa Passalacqua; Tabellino partita Follonica Gavorrano vs Siena; Scandicci, ko che non fa male. Ospiti più affamati di punti; Tau-Seravezza, è ancora derby nella semifinale playoff. Serie D, Tau Calcio corsaro con il Follonica Gavorrano chiude al secondo postoIn semifinale playoff sarà sfida al Seravezza Pozzi, che fa 1-1 con il San Donato Tavarnelle. Pari Camaiore, ai playout con il Gavorrano ... luccaindiretta.it Serie D – Il Follonica Gavorrano si gioca la stagione contro il Tau AltopascioCondividi i nostri contenutiFollonica – Ultima giornata di campionato per il girone E di Serie D in cui i verdetti per quanto riguarda la zona retrocessione e la zona play out sono ancora apertissimi. grossetosport.com Poggibonsi a sorpresa ai play-out, grazie a un gol nel finale ed evitando la “forbice” per le mancate vittorie di Follonica Gavorrano e Orvietana - facebook.com facebook