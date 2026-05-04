Florovivaismo via libera alla riforma | Bari resta polo strategico ma la Xylella frena il settore
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare uno schema di decreto che stabilisce una nuova cornice normativa per il settore del florovivaismo italiano. La decisione riconosce il settore come filiera strategica e definisce un perimetro preciso per le attività che vanno dalla produzione alla manutenzione delle piante. Bari si conferma come polo principale, ma il problema della Xylella continua a rappresentare un ostacolo significativo.
Arriva una prima cornice normativa per il florovivaismo italiano. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto che punta a riconoscere il settore come filiera strategica, definendo un perimetro chiaro per le attività che vanno dalla produzione alla manutenzione.🔗 Leggi su Baritoday.it
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