Firenze presentazione del libro di Lorenzo Emmi a Palazzo Medici Riccardi

A Firenze, giovedì 7 maggio, si terrà una presentazione di un libro nella Sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi. L’evento prevede la partecipazione dell’autore e si svolgerà nel pomeriggio. La sala si trova all’interno di un palazzo storico nel centro della città. La presentazione è aperta al pubblico e prevede una sessione di domande e risposte dopo l’intervento dell’autore.

Firenze, 4 maggio 2026 - A Firenze, giovedì 7 maggio, la Sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi ospiterà la presentazione del nuovo libro di Lorenzo Emmi, medico specialista in Immunologia ed Endocrinologia ed ex direttore del Centro malattie autoimmuni dell’azienda ospedaliero-universitaria Careggi. Il volume, « Riflessioni dal presente e dal passato per un possibile futuro» (Armando Editore), propone un viaggio tra scienza, epistemologia e critica culturale, affrontando temi che spaziano dal pensiero critico alla fragilità della mente di fronte alle narrazioni contemporanee, fino al ruolo della scuola nella formazione del ragionamento autonomo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, presentazione del libro di Lorenzo Emmi a Palazzo Medici Riccardi Notizie correlate Leggi anche: Firenze Déco, gli anni Venti rivivono a Palazzo Medici Riccardi \ FOTO 8 marzo 2026 a Firenze: musei civici e Palazzo Medici Riccardi gratis per le donneFIRENZE – Musei civici fiorentini e Palazzo Medici Riccardi a Firenze aperti gratuitamente a tutte le donne domenica 8 marzo 2026, in occasione della...