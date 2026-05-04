firenze manager a lezione di filosofia per gestire il cambiamento

A Firenze è iniziata la seconda edizione di Fare Impresa Futuro, un percorso formativo che unisce filosofia applicata e imprenditoria. L'iniziativa si rivolge a manager e professionisti interessati a sviluppare competenze per affrontare il cambiamento. La sessione di apertura si è svolta il 4 maggio 2026, coinvolgendo partecipanti provenienti da diversi settori. Il progetto si inserisce nel panorama delle iniziative di formazione continue rivolte a chi si occupa di gestione e innovazione.

Firenze, 4 maggio 2026 - Prende avvio la seconda edizione di Fare Impresa Futuro (Fif): il percorso formativo interdisciplinare, nato dall'incontro tra il mondo della filosofia applicata e quello dell'impresa. I grandi strumenti del pensiero - l'analisi critica, il confronto dialogico, la capacità di problematizzare - non sono solo un patrimonio riservato all'accademia, ma anche risorse concrete e operative per chi ogni giorno è chiamato a prendere decisioni in contesti incerti e in rapida trasformazione. Fif nasce dalla convinzione che i manager e le imprese abbiano bisogno, oltre alla dotazione tecnica, di una più...🔗 Leggi su Lanazione.it

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