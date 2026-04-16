MANUS a Firenze | il gesto che unisce musica filosofia e ritmo

Domenica 19 aprile alle 14:00, il Palazzo Lenzi a Firenze ospiterà MANUS: Le Mani, una performance che combina musica e filosofia. L’evento si svolgerà all’interno dell’Institut français Firenze, trasformando gli spazi in un luogo di confronto tra pensiero e suono. L’iniziativa mira a creare un momento di riflessione attraverso un appuntamento interdisciplinare che coinvolge artisti e filosofi.

La domenica 19 aprile alle ore 14:00, il Palazzo Lenzi ospiterà la performance interdisciplinare MANUS: Le Mani, un evento che trasformerà la sede dell’Institut français Firenze in uno spazio di riflessione filosofica e sonora. L’iniziativa, concepita come un salotto culturale con partecipazione attiva del pubblico tramite la body percussion, esplora la natura della mano umana attraverso una struttura articolata in cinque movimenti che integrano diverse lingue — inglese, francese, tedesco, italiano e turco — e generi musicali che spaziano dalla musica classica al jazz, fino al teatro musicale e alla canzone contemporanea. Il gesto tra filosofia e linguaggi sonori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - MANUS a Firenze: il gesto che unisce musica, filosofia e ritmo Notizie correlate Ditonellapiaga presenta “Sì lo so”: il nuovo brano che unisce introspezione e ritmo coinvolgenteDitonellapiaga torna con un nuovo singolo che segna un passo in avanti nel suo percorso artistico: *Sì lo so*, uscito in tutte le piattaforme... "Manus": performance interdisciplinare presso l'Institut Français di FirenzeDomenica 19 aprile alle ore 14:00, il Palazzo Lenzi – sede dell’Institut français Firenze – ospita MANUS: Le Mani, una performance interdisciplinare...