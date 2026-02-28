Firenze ripartono i tour attraverso i luoghi del film Amici miei

Firenze riprende i tour dedicati ai luoghi del film Amici miei. Da oggi, i visitatori possono esplorare i luoghi più iconici della pellicola attraverso visite guidate organizzate in città. Le escursioni si svolgono ogni giorno e permettono di conoscere le location più riconoscibili del film, offrendo un’esperienza immersiva per gli appassionati e i turisti. Le iniziative sono state annunciate dall’organizzatore locale.

Firenze, 28 febbraio 2026 – Dopo il successo delle passate edizioni tornano anche per l'anno 2026 a partire da domenica 1 marzo i tour per v isitare Firenze attraverso i luoghi del film Amici miei con un percorso tra 20 location per visitare la città ripercorrendo i luoghi più iconici e divertenti di uno dei film più conosciuti e amati di tutta la storia della commedia italiana. L'iniziativa in programma ogni domenica mattina dalle ore 10 propone un percorso di cineturismo che vuole offrire ai fiorentini e ai turisti la possibilità di vivere i luoghi che hanno fatto da sfondo a questa produzione cinematografica senza tempo con scorci più e.