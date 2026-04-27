Capo di Stato Maggiore dell’Esercito al Giordani di Caserta | dialogo diretto con gli studenti sui valori del futuro

Questa mattina, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Francesco Giordani” di Caserta, si è svolto un incontro tra il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito e gli studenti. La visita ha previsto un confronto diretto sui temi dei valori civici e della formazione futura, coinvolgendo i giovani in un dialogo aperto e costruttivo. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi studenti desiderosi di conoscere aspetti legati alla carriera militare e ai principi che guidano le istituzioni.

Una mattinata all’insegna dei valori, del confronto e della formazione civica quella vissuta oggi all’Istituto di Istruzione Superiore “Francesco Giordani” di Caserta, che ha ospitato la visita del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, il Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello.Accolto dalla.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Hegseth caccia il capo di Stato maggiore dell’EsercitoWASHINGTON, 02 APR – Il segretario della Difesa Usa, Pete Hegseth, ha chiesto al capo di stato maggiore dell’esercito, il generale Randy George, di... Usa, Hegseth rimuove il capo di Stato maggiore dell’Esercito Randy GeorgeIl segretario della Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ha chiesto al capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale Randy George, di lasciare il... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il Capo di Stato Maggiore della Marina: Pianificato l’invio di 4 navi a Hormuz; Marina militare: 'Pronti a sminare Hormuz, ma a fine guerra'; L’Italia prepara la missione: Nello Stretto di Hormuz quattro navi quando la guerra sarà finita; Il Capo di SME al 1° Reggimento Trasmissioni e al Centro Ospedaliero Militare di Milano. Marina Militare, le linee programmatiche del Capo di Stato maggiore Berutti Bergotto 2026/2027Audizione della Marina Militare in Senato: l’ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto illustra linee programmatiche, missioni 2026-2027, droni, fondali sottomarini, personale, cyber e sicurezza nel Medite ... infodifesa.it Martina Franca: visita in municipio del capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare StamattinaDi seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca: Visita istituzionale di particolare importanza questa mattina a Palazzo Ducale. Il Sindaco Gianfranco Palmisano ha incontrato a Palazzo D ... noinotizie.it Veratv GROUP. . - La città ha accolto il Capo dello Stato tra tricolori, emozione e un silenzio carico di rispetto, nel giorno delle celebrazioni per il 25 aprile - facebook.com facebook Il capo di Stato maggiore della Marina: “A Hormuz intervento solo con la fine delle ostilità” x.com