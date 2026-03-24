Si è conclusa a Assisi (Perugia) l’ostensione delle spoglie di San Francesco, a otto secoli dalla sua morte, un evento che ha richiamato visitatori da ogni parte del mondo, confermando la forza universale del messaggio del Santo. In un solo mese, oltre 370mila persone hanno affollato la città umbra, trasformando questa ricorrenza in un vero e proprio momento storico di fede, cultura e riflessione. La città di Assisi, già nota per il suo patrimonio francescano, si è mostrata come sempre accogliente, aprendo le porte non solo ai fedeli ma anche a turisti e curiosi attratti dall’importanza storica e spirituale dell’evento. L’ostensione, organizzata con grande attenzione, ha permesso a chiunque di osservare le spoglie del Santo, simbolo di umiltà, pace e dialogo tra i popoli. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Assisi celebra San Francesco: oltre 370mila visitatori per l’ostensione delle spoglie a 800 anni dalla morte

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