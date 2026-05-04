Fiat Grande Panda Fastback | avvistato il prototipo dal design muscoloso

Un nuovo prototipo della Fiat Grande Panda Fastback è stato avvistato, mostrando un design più muscoloso e deciso rispetto alla versione tradizionale. Restano ancora da conoscere i dettagli sull’abitacolo, che potrebbe presentare modifiche rispetto alla versione classica, e sull’autonomia della versione completamente elettrica. Al momento, non sono stati forniti dati ufficiali riguardo alle caratteristiche tecniche o alle specifiche di questa nuova variante.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'abitacolo rispetto alla versione classica della Grande Panda?. Quale autonomia potrà offrire la nuova variante completamente elettrica?. Perché Fiat ha deciso di mantenere i comandi fisici nell'abitacolo?. Quanto costerà la versione base con cambio manuale e benzina?.? In Breve Debutto ufficiale previsto al Salone dell'auto di Parigi nell'ottobre 2026.. Versione elettrica con autonomia stimata intorno ai 400 km.. Possibile produzione presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco.. Motorizzazione 1.2 mild hybrid con trazione anteriore su piattaforma Smart Car.. Un prototipo camuffato della nuova Fiat Grande Panda Fastback è stato avvistato sulle strade italiane, confermando l’imminente debutto di uno dei crossover più attesi del segmento C.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiat Grande Panda Fastback: avvistato il prototipo dal design muscoloso Fiat Grande Panda VS Citroen C3 Notizie correlate Fiat Grande Panda vince l’Autobest Conquest Award 2026 nella categoria DesignTORINO (ITALPRESS) – La Fiat Grande Panda si è aggiudicata l’Autobest Conquest Award 2026 nella categoria Design, un riconoscimento che la premia... Grande Panda vs Fiat 600: sfida in casa Fiat, chi vince a marzo 2026?A marzo 2026 due Fiat si sono trovate faccia a faccia nella classifica delle auto più vendute in Italia: la Grande Panda al 5° posto con 4. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La Fiat Fastback vista su strada; CEO Fiat: 'Ora la Grande Panda benzina poi arriverà una nuova vettura ancora più grande'; Fiat scatenata: Giga Panda e Fastback saranno solo l’inizio, tante novità in arrivo; Le Olimpiadi cambieranno il nostro rapporto con l’auto?. Fiat Grande Panda Fastback 2026: nuove foto spia e debutto vicinoFiat Grande Panda Fastback avvistata su strada: debutto nel 2026, motori mild hybrid ed elettrico fino a 400 km. Ecco cosa sappiamo. msn.com Fiat Grande Panda Fastback: nuovo avvistamento in strada, debutto vicinoFiat Grande Panda Fastback è stata nuovamente avvistata in versione prototipo camuffato in Italia, come si evince dalle immagini di ... msn.com Fiat Grande Panda Fastback 2026: nuove foto spia e debutto vicino - facebook.com facebook