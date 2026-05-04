Festival del tramezzino 3 giorni di degustazioni in oltre 30 bar

Dal 15 al 17 maggio 2026 si terrà a Mestre il Festival del Tramezzino, un evento di tre giorni dedicato a uno dei simboli della tradizione locale. Durante l'iniziativa, più di 30 bar proporranno degustazioni e varianti del classico sandwich, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire diverse interpretazioni di questa specialità. La manifestazione si svolge nel centro della città, attirando appassionati e curiosi di tutte le età.

Dal 15 al 17 maggio 2026 torna il Festival del Tramezzino di Mestre, un evento dedicato a uno dei prodotti più rappresentativi della tradizione mestrina. Nato nei primi anni ’70 in un bar di Piazza Ferretto, il tramezzino “alla maniera di Mestre” è diventato nel tempo un vero simbolo cittadino.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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