Festival Capriccio Italiano | L’Opera a Roma

Cosa: Concerto Scherzi e segreti tra Opera e Salotto del Capriccio Italiano Festival, con musiche da camera e aperitivo panoramico.. Dove e Quando: Chiesa di S. Silvestro al Quirinale, Roma. Venerdì 8 maggio 2026 alle ore 20:00.. Perché: Per vivere un’esperienza immersiva unica che unisce le arie intime dei grandi maestri dell’Ottocento alla magnificenza degli affreschi storici, concludendo la serata sulla suggestiva Terrazza di Michelangelo.. La scena musicale della capitale si arricchisce di un imperdibile appuntamento per gli amanti della cultura e dell’arte. Il rinomato Capriccio Italiano Festival torna a stupire il pubblico romano con un evento che fonde magistralmente l’eccellenza musicale con la straordinaria bellezza del patrimonio storico cittadino.🔗 Leggi su Ezrome.it

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