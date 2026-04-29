Segui Sinner a Madrid con una promo speciale | un anno di G+ a partire da 0,99€ al mese

A Madrid, il tennista italiano si prepara a scendere in campo, accompagnato da un'offerta speciale per gli appassionati. Chi si iscrive può accedere a un anno di contenuti G+ a partire da 0,99 euro al mese, con articoli delle grandi firme della Gazzetta, interviste, analisi e pagelle. La promozione permette di seguire da vicino tutto il mondo del tennis e non solo.

La stagione sulla terra di Sinner è entrata subito nel vivo: il numero 1 del mondo ha conquistato a Montecarlo il primo titolo importante della carriera sulla terra (dopo il 250 di Umago) e ora continua la sua corsa al 1000 di Madrid, dove è già approdato ai quarti di finale nei quali sfiderà l'astro nascente Jodar. Dopo la tappa spagnola, Jannik giocherà gli Internazionali d’Italia di Roma e poi a Parigi, al Roland Garros. Entrambi torneo che non ha (ancora) mai vinto. Per pochi giorni puoi attivare l’abbonamento digitale G+ a soli 0,99€mese per il primo anno (pagamento annuale da 11,88€ per il primo anno e poi 29,99€ dal secondo).🔗 Leggi su Gazzetta.it

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