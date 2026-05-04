A partire da venerdì in Laguna tornano le ’ Feste di Maggio ’, appuntamento che mette insieme tradizione, intrattenimento e cultura organizzato dalla Proloco Lagunare con il contributo e il patrocinio del Comune di Orbetello. Una festa tradizionale che nasce dalla celebrazione del patrono San Biagio. Si parte quindi venerdì nell’auditorium comunale con la presentazione del libro ’Imbarchi e sbarchi’ del professore Maurizio Cavina, orbetellano doc, e poi il 12 maggio ci sarà la processione dedicata a San Biagio. Dal 15 maggio apertura della ’Taverna Proloco’ che riproporrà il menù ’Pane, Anguilla e Fantasia’ insieme a tanta musica dal vivo che animerà l’intero centro storico.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Feste di Maggio’. Un mese di eventi per tutti i gusti

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A partire dall'8 maggio 2026 in Laguna tornano le Feste di Maggio, il consueto appuntamento che scandisce il tempo di Orbetello organizzato dalla Pro Loco Lagunare, con il contributo e il patrocinio del Comune di Orbetello. #OrbetelloInforma x.com