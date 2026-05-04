Il prossimo congresso nazionale della FenealUil si svolgerà a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, dal 13 al 15 maggio. L'evento riunirà rappresentanti e delegati dell'organizzazione per discutere temi legati al settore. La sede scelta si trova in una località costiera della Puglia, e l'incontro durerà tre giorni. La data è stata comunicata ufficialmente dall'organizzazione.

Roma, 4 mag. (AdnkronosLabitalia) - "Noi terremo il nostro congresso nazionale a Taranto, in provincia di Taranto, a Castellaneta Marina, il 13, il 14 e il 15 di maggio. È un congresso importante perché vede una federazione in grande salute, in crescita continua di iscritti. Continuiamo a crescere sia in termini percentuali rispetto alle altre sigle sindacali, sia in termini assoluti e ne siamo ovviamente molto fieri e felici. Portiamo con questa crescita di iscritti così poderosa anche un onere di proposta politica a cui noi non ci sottraiamo". Così, intervistato da AdnkronosLabitalia, Mauro Franzolini, segretario generale della FenealUil, annuncia il congresso della categoria dei lavoratori delle costruzioni del sindacato di via Lucullo.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - FenealUil, Franzolini: "A congresso dal 13 al 15 maggio, insieme per costruire"

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