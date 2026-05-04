Il film vincitore al festival di Venezia, accompagnato da critiche e polemiche riguardo alle decisioni della Giuria, è ora disponibile in formato Blu-ray. Il supporto presenta una qualità tecnica elevata, ma non chiarisce i motivi che hanno portato alla scelta del premio. La pubblicazione ha riacceso le discussioni sui criteri di valutazione e sul riconoscimento assegnato durante l'evento cinematografico.

Il film che ha trionfato a Venezia fra critiche e polemiche per le scelte della Giuria, è arrivato in homevideo con un blu-ray tecnicamente impeccabile, che rinfocola le discussioni su pro e contro del premio veneziano. La sorpresa all'annuncio del Leone d'Oro all'ultimo Festival di Venezia lo ricordano tutti: la nomina di Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch generò critiche e polemiche perché in molti si aspettavano la vittoria di altri titoli, come ad esempio The Voice of Hind Rajab o No Other Choice. Il lavoro di Jarmush in effetti è di quelli che possono lasciare piuttosto freddi, soprattutto se non si entra in sintonia con i ritmi e lo stile dell'opera.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Father Mother Sister Brother, un blu-ray che non dipana il dubbio: un Leone d'Oro meritato?

The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

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