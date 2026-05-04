Father Mother Sister Brother un blu-ray che non dipana il dubbio | un Leone d' Oro meritato?

Da movieplayer.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il film vincitore al festival di Venezia, accompagnato da critiche e polemiche riguardo alle decisioni della Giuria, è ora disponibile in formato Blu-ray. Il supporto presenta una qualità tecnica elevata, ma non chiarisce i motivi che hanno portato alla scelta del premio. La pubblicazione ha riacceso le discussioni sui criteri di valutazione e sul riconoscimento assegnato durante l'evento cinematografico.

Il film che ha trionfato a Venezia fra critiche e polemiche per le scelte della Giuria, è arrivato in homevideo con un blu-ray tecnicamente impeccabile, che rinfocola le discussioni su pro e contro del premio veneziano. La sorpresa all'annuncio del Leone d'Oro all'ultimo Festival di Venezia lo ricordano tutti: la nomina di Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch generò critiche e polemiche perché in molti si aspettavano la vittoria di altri titoli, come ad esempio The Voice of Hind Rajab o No Other Choice. Il lavoro di Jarmush in effetti è di quelli che possono lasciare piuttosto freddi, soprattutto se non si entra in sintonia con i ritmi e lo stile dell'opera.🔗 Leggi su Movieplayer.it

father mother sister brother un blu ray che non dipana il dubbio un leone d oro meritato
© Movieplayer.it - Father Mother Sister Brother, un blu-ray che non dipana il dubbio: un Leone d'Oro meritato?

The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

Video ??The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

Notizie correlate

Father Mother Sister Brother: il Leone d’Oro è un Jim Jarmusch che parla di noi – RecensioneTre famiglie, tre nazioni e tre riunioni di famiglia che non sono riunioni nel senso classico e celebrativo del termine, ma bensì incontri carichi di...

Cosa vedere su Sky Cinema stasera Sabato 4 Aprile 2026 - Father Mother Sister BrotherSerata ricca su Sky Cinema e NOWDalla commedia all’azione, cosa vedere con orari e programmazione.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Corso gratuito per conducenti di autobus; Yellow letters -; I film in streaming in Italia: Wish dal 3 aprile su Disney+; Rivolta Dinamica: comitato elettorale e squadra.

father mother sister father mother sister brotherFather Mother Sister Brother, un blu-ray che non dipana il dubbio: un Leone d'Oro meritato?Il film che ha trionfato a Venezia fra critiche e polemiche per le scelte della Giuria, è arrivato in homevideo con un blu-ray tecnicamente impeccabile, che rinfocola le discussioni su pro e contro de ... movieplayer.it

Father Mother Sister Brother - RecensioneDiretto da Jim Jarmusch, Father Mother Sister Brother è un lungometraggio attentamente costruito in forma di trittico; tre parti, tre storie, ognuna ambientata nel presente, ciascuna in un paese ... it.ign.com

Digita per trovare news e video correlati.