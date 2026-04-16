Father Mother Sister Brother | il Leone d’Oro è un Jim Jarmusch che parla di noi – Recensione

Il film “Father Mother Sister Brother” presenta tre storie ambientate in tre diverse nazioni, tutte incentrate su incontri familiari che non seguono i canoni tradizionali. Attraverso queste narrazioni, il regista esplora le dinamiche e le tensioni tra i membri delle famiglie, offrendo uno sguardo diretto sulle relazioni umane. Il Leone d’Oro viene assegnato a un film che si distingue per la sua rappresentazione intima e sincera di queste riunioni.

Tre famiglie, tre nazioni e tre riunioni di famiglia che non sono riunioni nel senso classico e celebrativo del termine, ma bensì incontri carichi di quella particolarissima tensione che soltanto i legami di sangue sanno generare, quei momenti di incertezza e di diffidenza che pur esistono tra chi, idealmente, dovrebbe sapere tutto o molto dell’altro. Father Mother Sister Brother è un titolo che già riassume letteralmente in ordine cronologico l’ordine degli eventi e degli incontri. Nel primo capitolo troviamo i fratelli Jeff ed Emily in visita dall’anziano padre, che conduce un’esistenza solitaria in una zona boschiva degli Stati Uniti: un uomo eccentrico e malinconico, che sembra nascondere molti segreti.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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The Acting Puzzle: Jim Jarmusch on Working with Actors Across Different Worlds

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