Farfalle e falene condividono geni simili | l'evoluzione delle specie potrebbe essere non casuale Lo studio

Uno studio ha identificato geni condivisi tra farfalle e falene, specie apparentemente distanti. La ricerca ha evidenziato che queste due tipologie di insetti conservano alcuni geni identici nel corso di milioni di anni, suggerendo un fenomeno chiamato evoluzione convergente. Questa scoperta mette in discussione l’idea che l’evoluzione sia sempre un processo casuale e mostra come specie diverse possano mantenere caratteristiche genetiche simili nel tempo.

Uno studio è riuscito ad identificare dei geni nelle farfalle e nelle falene riuscendo a stabilire che esiste il fenomeno di "evoluzione convergente", ovvero che due specie lontanamente imparentate hanno geni simili che sono rimasti uguali in milioni di anni di evoluzione.🔗 Leggi su Fanpage.it

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