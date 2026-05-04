F1 il nuovo ordine d’arrivo del GP di Miami 2026 | Leclerc penalizzato la Ferrari perde posizioni

Durante il Gran Premio di Miami del 2026, quarta tappa del campionato di Formula 1, l’ordine d’arrivo è stato modificato rispetto alle prime posizioni iniziali. La gara si è svolta sul circuito cittadino di Miami, con alcune penalizzazioni che hanno influito sulla posizione finale di alcuni piloti. In particolare, un pilota è stato penalizzato, portando la Ferrari a perdere alcune posizioni rispetto alla classifica di partenza.

Cambia in maniera consistente l’ordine d’arrivo del GP di Miami 2026, quarta tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito semicittadino della metropoli statunitense. Un paio di ore dopo la conclusione del Gran Premio è infatti arrivata la decisione dei commissari di gara in merito alla condotta tenuta da Charles Leclerc negli ultimi due giri, che ha riscritto parzialmente la classifica dell’evento disputato nella serata italiana. Il pilota della Ferrari occupava la terza posizione, ma nel corso della penultima tornata ha avuto dei problemi alla sua monoposto ed è stato superato da Oscar Piastri (terzo al traguardo con la McLaren)....🔗 Leggi su Oasport.it

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