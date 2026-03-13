Flavio Ubirti e Nicole Belloni, noti protagonisti del programma televisivo Uomini e Donne, hanno annunciato pubblicamente la fine della loro relazione. La conferma è stata data direttamente dai due, senza ulteriori dettagli o motivazioni. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social e degli ambienti televisivi, attirando l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori.

Flavio Ubirti e Nicole Belloni si sono lasciati e la conferma è arrivata direttamente dai due ex di Uomini e Donne. La coppia nata e cresciuta sotto i riflettori del trono classico ha deciso di intervenire pubblicamente per spiegare cosa sta succedendo, mettendo fine alle indiscrezioni su una possibile crisi. Inoltre, le loro parole tracciano un quadro preciso del momento che stanno vivendo, pur lasciando aperto lo spazio per capire come si evolverà il rapporto tra loro. Gesto fortissimo di Matteo dopo la scelta di Sara Una coppia nata a Uomini e Donne. Flavio Ubirti e Nicole Belloni si erano conosciuti e fidanzati nel corso dell’attuale stagione di Uomini e Donne, diventando in poco tempo una delle coppie più seguite del programma. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, si lasciano Flavio e Nicole: le parole dell’ex tronista

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