Europa-Armenia insieme nel segno della memoria e della nuova alleanza

Da reggiotoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Europa e Armenia rafforzano i loro legami attraverso iniziative dedicate alla memoria storica e a nuove collaborazioni. Nonostante la distanza geografica, Italia e Armenia mostrano un patrimonio culturale e storico con molte affinità, che vengono ora riconosciute e valorizzate nelle relazioni tra i due Paesi. Le attività promosse coinvolgono istituzioni e comunità, puntando a consolidare i rapporti e a mantenere viva la memoria condivisa.

Sebbene Italia e Armenia siano geograficamente distanti, i due Paesi condividono un Dna culturale e storico profondamente simile. Oggi, la presidente Giorgia Meloni si è recata a Yerevan, dove ha partecipato, insieme ad altri 47 capi di Stato e di governo al vertice della Comunità Politica.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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