Europa-Armenia insieme nel segno della memoria e della nuova alleanza

Europa e Armenia rafforzano i loro legami attraverso iniziative dedicate alla memoria storica e a nuove collaborazioni. Nonostante la distanza geografica, Italia e Armenia mostrano un patrimonio culturale e storico con molte affinità, che vengono ora riconosciute e valorizzate nelle relazioni tra i due Paesi. Le attività promosse coinvolgono istituzioni e comunità, puntando a consolidare i rapporti e a mantenere viva la memoria condivisa.

Sebbene Italia e Armenia siano geograficamente distanti, i due Paesi condividono un Dna culturale e storico profondamente simile. Oggi, la presidente Giorgia Meloni si è recata a Yerevan, dove ha partecipato, insieme ad altri 47 capi di Stato e di governo al vertice della Comunità Politica.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Inaugurato il Bosco della Vita di Mirandola, 45 piante nel segno della memoriaPrende forma a Mirandola il "Bosco della Vita Franco Pannuti", un progetto che unisce memoria, speranza e futuro, nato dalla collaborazione tra... Trofeo Michele Scarponi, il 3-4 aprile giovani ciclisti nel segno della memoria e della sicurezza stradale(Adnkronos) – Due giorni nel segno della memoria di Michele Scarponi, simbolo del ciclismo marchigiano, tragicamente scomparso nel 2017 dopo essere... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Come l’Ue cerca di sottrarre l’Armenia dagli artigli di Putin; Alain Berset discuterà di sicurezza democratica al Vertice della Comunità politica europea a Erevan; Vertice in Armenia, Rutte: Leader europei hanno recepito messaggio di Trump; Agenda del 4 maggio 2026. Europa-Armenia insieme nel segno della memoria e della nuova alleanzaOggi, la premier Meloni si è recata a Yerevan, dove ha partecipato, al vertice della Comunità Politica Europea. Anche qui da noi, nel Reggino, la presenza armena ha radici profonde e antiche ... reggiotoday.it Armenia, Meloni al vertice della Comunità politica europea: Europa dialoghi con Paesi MediterraneoI leader di quasi 50 Paesi, tra cui il primo ministro canadese Mark Carney, si riuniscono a Erevan, in Armenia, per l’ottavo vertice della Comunità politica europea. Nel suo intervento la premier Gior ... msn.com Migranti, Meloni in Armenia scuote l’Europa: flussi incontrollati minacciano la democrazia. Stop ai trafficanti: ecco il piano per il Mediterraneo- - facebook.com facebook Al vertice della Comunità Politica Europea a Yerevan in #Armenia, #Meloni parla del ruolo dell'Europa: "La UE ha dimostrato di saper rispondere alle emergenze: ora è il momento di alzare il tiro e riuscire a prevederle". L'inviata Federica Ionta #GR1 x.com