Estrazioni Lotto 4 Maggio 2026 | Numeri Vincenti oggi in diretta SuperEnalotto e 10eLotto

Alle 20:00 di oggi sono state estratte le combinazioni vincenti del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto. I numeri di ciascun gioco sono stati pubblicati in diretta, consentendo ai giocatori di verificare subito eventuali vincite. Le estrazioni si sono svolte presso le rispettive sedi ufficiali e i risultati sono stati resi disponibili attraverso i canali ufficiali e le piattaforme online dedicate.

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Sabato 18 Aprile 2026

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