Estrazioni Lotto SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 2 maggio 2026 | numeri vincenti e quote

Sabato 2 maggio 2026 sono state effettuate le estrazioni serali di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. I numeri vincenti sono stati pubblicati in tempo reale su diverse piattaforme online, consentendo ai giocatori di verificare subito le proprie schedine. Le estrazioni hanno coinvolto numeri di diverse regioni e città, con le relative vincite e quote aggiornate al momento. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato eventuali premi più elevati o estrazioni record.

Estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di sabato 2 maggio 2026: i numeri vincenti di questa sera con risultati, vincite e quote aggiornati in tempo reale su Fanpage.it. Il jackpot per la sestina vincente sale a 157,7 milioni di euro. Con l'estrazione di oggi si recupera quella del 1 maggio.🔗 Leggi su Fanpage.it

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di sabato 21 Febbraio 2026

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